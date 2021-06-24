46'lık Pınar Altuğ güneşlenirken paylaştı! Sosyal medya Pınar Altuğ'un tatil pozunu konuştu...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ fit hali ile sosyal medyayı yaktı geçti. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.





Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak güneşlenirken paylaşımda bulundu. 46 yaşındaki Pınar Altuğ güzelliğiyle yine tam not aldı.







Pınar Altuğ'un omuzundaki dövmesi dikkat çekerken fit hali ise genç kızlara taş çıkardı...

Öte yandan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan'da tatilde vaktini rüzgar sörfü dersleri alarak geçiriyor.

Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ın rüzgar sörfü yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı...