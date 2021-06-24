Aşk-ı Memnu'nun 'Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde yine unutulmadı! Sosyal medya Bihter Ziyagil'i konuştu...

Türk dizi tarihinin efsanelerinden 'Aşk-ı Memnu' yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Beren Saat'in hayat verdiği unutulmaz karakter 'Bihter Ziyagil'in ölümü, finalden 11 yıl sonra yine Twitter'da gündem oldu.

Başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Hazal Kaya gibi bir çok genç oyuncunun yıldızını parlatan dizi Aşk-ı Memnun hafızalara kazınan final bölümü ile yine gündemde.

Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı; kadrosunda birçok usta oyuncuyu buluşturan 'Aşk-ı Memnu'nun 2008 yılında başlayan ekran macerası, 2010 yılında son bulmuştu.

YILLAR GEÇSE DE UNUTULMUYOR

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve her bölümüyle reyting listelerini alt üst eden dizi, senaryosu kadar; kullanılan mekanlar, kıyafetler ve cesur sahneleriyle de hafızalarda yer edindi.

24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan görkemli final bölümünde ise yasak aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi.

AŞKI İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALDI

Firdevs Yöreoğlu'nun 'Ne kadar babamın kızıyım desen de sen benim kızımsın' dediği Bihter'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aşkı için ölümü göze alan genç kadın için binlerce mesaj atıldı.