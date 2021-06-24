Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç'in büyük korkusu!

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün Gümbet'teydi. Ünlü çift, tatil yaptıkları Bodrum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Halit Ergenç, iki oğullarının ardından kız çocukları olacağı için heyecanlı olduklarını söylerken Bergüzar Korel araya girip "Halit de biraz korku var" diye espri yaptı.

Halit Ergenç eşinin sözlerinin ardından büyük korkusunu açıkladı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Ergenç, "Çok güzel bir duygu, rabbim sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin" dedi.

"BENİ PARMAĞINDA OYNATIR DİYE KORKUYORUM"

Ünlü oyuncu, en büyük korkusunu da açıkladı. Ergenç, "Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır diye çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.