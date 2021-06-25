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Giriş Tarihi: 25.6.2021

İrem Derici aşı karşıtı propaganda yapan babasına rest çekti

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
İrem Derici aşı karşıtı propaganda yapan babasına rest çekti

İrem Derici, sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlar yapan reklamcı babası Hulusi Derici’ye kulak asmadı ve aşısını oldu. Ünlü şarkıcı, “Türkiye, sağlık konusunda tüm dünya ülkelerinden ileride. Aşı yaptırırken kafamda en ufak bir soru işareti bile olmadı” dedi

İrem Derici, sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlar yapan reklamcı babası Hulusi Derici'ye kulak asmadı ve aşısını oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BORCUMUZDUR

Reklamcı Hulusi Derici, koronavirüse karşı tüm dünyada uygulanan aşı çalışmalarını günlerdir protesto ediyor.

İrem Derici, babasının bu paylaşımlarını dikkate almadı ve önceki gün aşısını yaptırdı. Ünlü şarkıcı, "Fikir ayrılıklarımıza saygı duyduğumuz için babamla dost gibiyiz.

Sağlık çalışanlarımıza olan borcumu en kısa sürede aşı olarak ödemeyi görev bildim. Türkiye, sağlık konusunda dünya ülkelerinden ileride. Bu nedenle aşı yaptırırken kafamda hiçbir soru işareti olmadı" diye konuştu.


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İrem Derici aşı karşıtı propaganda yapan babasına rest çekti
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