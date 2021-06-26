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Giriş Tarihi: 26.6.2021 11:47 Son Güncelleme: 26.6.2021 11:47

Ezgi Mola ve Merve Dizdar tatile çıktı! Önce tavla sonra pasta...

Ezgi Mola ve Merve Dizdar tatile çıktı! Önce tavla sonra pasta...

Merve Dizdar ile Ezgi Mola tatile çıktı. Keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunan ikiliden Mola, Dizdar'ın doğum gününü kutladı.

Merve Dizdar 2018'de evlendiği Gürhan Altundaşar'dan boşanır boşanmaz, soluğu 'Masumlar Apartmanı'nda ablasını canlandıran Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın yanında, Çeşme'de almıştı.

Oyuncu önceki gün önce Mustafa Aksakallı ile ardından Ezgi Mola ile tavla oynadı. Birinde kaybetti, diğerinde berabere kaldı. Aynı günün akşamında da 35'inci yaşını kutladı.

Dizdar'la çektiği bir selfie'yi paylaşan Mola, gönderisine; "Merve iyi ki doğdun! Yeteneğinle, o güzel kalbinle, güzelliğinle bizi hep büyülemeye devam et bir tanem benim" notunu düştü.

Öte yandan Birkan Sokullu da Merve Dizdar ve Ezgi Mola'ya eşlik ediyor...

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Ezgi Mola ve Merve Dizdar tatile çıktı! Önce tavla sonra pasta...
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