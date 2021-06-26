Ezgi Mola ve Merve Dizdar tatile çıktı! Önce tavla sonra pasta...

Merve Dizdar 2018'de evlendiği Gürhan Altundaşar'dan boşanır boşanmaz, soluğu 'Masumlar Apartmanı'nda ablasını canlandıran Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın yanında, Çeşme'de almıştı.
Oyuncu önceki gün önce Mustafa Aksakallı ile ardından Ezgi Mola ile tavla oynadı. Birinde kaybetti, diğerinde berabere kaldı. Aynı günün akşamında da 35'inci yaşını kutladı.
Dizdar'la çektiği bir selfie'yi paylaşan Mola, gönderisine; "Merve iyi ki doğdun! Yeteneğinle, o güzel kalbinle, güzelliğinle bizi hep büyülemeye devam et bir tanem benim" notunu düştü.