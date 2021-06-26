Ivana Sert eski eşine dava açtı… Nafakaya zam geldi!

Yurdal Sert'ten 2011 yılında boşanan Ivana Sert, oğlu Kayon Ateş'in velayetini almıştı. Mahkeme, Sert'in oğluna aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ivana Sert, 8 yılın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne 'nafakanın artırılması' davası açtı. Sert, çocuğunun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirtti ve 5 bin liralık nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.
Ivana Sert'i haklı bulan mahkeme 5 bin liralık yoksulluk nafakasını 9 bin 850 liraya yükseltti.