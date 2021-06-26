Ivana Sert eski eşine dava açtı… Nafakaya zam geldi!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ivana Sert, 8 yılın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne 'nafakanın artırılması' davası açtı. Sert, çocuğunun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirtti ve 5 bin liralık nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.