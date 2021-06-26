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Giriş Tarihi: 26.6.2021 14:21 Son Güncelleme: 26.6.2021 14:42

Ivana Sert eski eşine dava açtı… Nafakaya zam geldi!

Ivana Sert eski eşine dava açtı… Nafakaya zam geldi!

Modacı Ivana Sert ile iş insanı eşi Yurdal Sert, 2011 yılında boşanmıştı. Ünlü modacı, sekiz yılın ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne ‘nafakanın artırılması’ davası açtı. Mahkemeden karar çıktı.

Yurdal Sert'ten 2011 yılında boşanan Ivana Sert, oğlu Kayon Ateş'in velayetini almıştı. Mahkeme, Sert'in oğluna aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ivana Sert, 8 yılın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne 'nafakanın artırılması' davası açtı. Sert, çocuğunun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirtti ve 5 bin liralık nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Ivana Sert'i haklı bulan mahkeme 5 bin liralık yoksulluk nafakasını 9 bin 850 liraya yükseltti.

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Ivana Sert eski eşine dava açtı… Nafakaya zam geldi!
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