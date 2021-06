Kariyerimi maddi anlamda kötü yönettim

Usta oyuncu Nurseli İdiz , onlarca film, dizi, tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu. Ankara Devlet Tiyatrosu 'nda başladığı yolculuğuna İstanbul Devlet Tiyatrosu 'nda devam etti, ardından dönemlerin en dikkat çeken projelerinde yer aldı. Usta oyuncuyla hem iş, hem de özel hayatına dair keyifli bir sohbet yaptık... Gençlik yıllarını çok güzel geçirdiğini belirterek söze başlayan İdiz, şunları anlattı: "Hayatım felaketler silsilesi halinde geçmedi. Her insan gibi ben de bazen küçük, bazen büyük sorunlarla baş etmeye çalıştım. Çok şükür iyi bir hayat yaşadım. Allah bana kaldıramayacağım üzüntüler vermedi. Başka insanların hayatlarına baktığımızda ne kadar şanslı olduğumuzu görmek bize şükretmeyi öğretiyor. Hareketli, sürprizlerle dolu, başarılı bir hayat yaşadım ama mutlaka hepimizde irili ufaklı travmalar vardır."Çoğunlukla dram ağırlıklı projelerde izleyiciyle buluşan İdiz, son dönemde bunu biraz yıktığını söyledi: "Hayatımın uzunca bir döneminde hep dramatik roller oynadığım için, sert ve ciddi bir kadın olarak algılandım. Aslında oldukça neşeli ve komik biriyimdir. Son yıllarda yapımcılar bu yanımı daha fazla fark etti. Özellikle komedi oynadığım setlerde ve son oynadığım tiyatro oyununda o kadar neşeli ve komik zamanlar geçirdik ki tek tek anlatmam mümkün değil." Zor zamanlarında bazı dostlarının kıymetini daha iyi anladığını belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Uzun aldatılmaların ardından gerçek dostlarınızın kıymetini anlayıp tekrar onlara yöneliyorsunuz. Gerçek dost azdır ve kötü gününüzde de yanınızda olandır. Günümüzde insanlar dert dinlemek, sıkıntı çekmek istemiyor. İlişkiler daha yüzeysel ve kısa vadeli, çıkarlar daha ön planda." Ünlü oyuncu sohbetimiz sırasında kariyer yönetimiyle ilgili de itiraflarda bulundu: "Manevi olarak değil ama maddi olarak kesinlikle kariyerimi kötü yönettiğimi düşünüyorum. Ama bizim oyunculuk mesleği her zaman sürprizlerle doludur. Asıl bereket ve üretkenliğin bana akması bu yaştan sonra olacak. Bunu da özellikle çocuğum ve torunlarım için çok iyi değerlendirmeyi planlıyorum."Hayatı boyuncu başından birçok kez dolandırıcılık hikayesi geçen İdiz, şunları söyledi: "Dolandırıcılıkla çok sık karşılaştım. Bizim ailenin genetik bir özelliği vardır; herkese inanmak ve her şeyimizi anlatmak. Mal varlığımı kaybetmemde, mali işlerimle ilgilenen, hesaplarımı teslim ettiğim kişilerin büyük payı var. Örneğin bunun en büyüğünü muhasebecimle yaşamıştım. Yıllarca vergilerimi ödememiş. Oradan çok büyük darbe yemiştim. Evimi ve arabamı kaybettim, hâlâ ödemelerim var."İdiz, kendisini uzun zaman zorlayan alkol sorunundan ve bipolar bozukluk hastalığından nasıl kurtulduğunu da anlattı: "Alkolü kötüye kullanmak, genç yaşta teşhisi konulamayan bipolar bozukluğunun uzantısıymış. Teşhis konulup tedavi başladıktan sonra iki sorun da birlikte ele alındı. Majör bir hasta olmadım hiçbir zaman. Ama yine de 2011'den 2017'ye kadar süren terapi ve ilaç tedavisi sayesinde dört yıldır hayatımı stabil ve daha üretken bir hale getirmiş durumdayım."