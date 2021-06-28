Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal böyle görüntülendi! Ünlü oyuncu dondu kaldı

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli bu yaz tekne tatilini tercih etti. Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal'la önceki gün Fethiye-Göcek'e demirledikleri teknelerinde objektife takıldı.
TEKNEDE DANS ETTİLER
Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal'la tatile çıktı. Tekne tatilini tercih eden ünlü çift önceki gün Göcek'te objektife takıldı. İynemli bir ara cep telefonundan müzik açıp dans etti, Önal da sevgilisine eşlik etti.
ARKADAŞLARI UYARDI
Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden teknedeki arkadaşları ünlü çifti uyardı. Gazetecileri gören Aras Bulu İynemli, büyük şok yaşayıp olduğu yerde donakaldı.