Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal böyle görüntülendi! Ünlü oyuncu dondu kaldı

TEKNEDE DANS ETTİLER

Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal'la tatile çıktı. Tekne tatilini tercih eden ünlü çift önceki gün Göcek'te objektife takıldı. İynemli bir ara cep telefonundan müzik açıp dans etti, Önal da sevgilisine eşlik etti.