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Giriş Tarihi: 28.6.2021 13:48 Son Güncelleme: 28.6.2021 13:50

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal böyle görüntülendi! Ünlü oyuncu dondu kaldı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal böyle görüntülendi! Ünlü oyuncu dondu kaldı

Aras Bulut İynemli, önceki gün sevgilisi Bige Önal ve kalabalık arkadaş grubuyla ultra lüks bir tekneyle Göcek koylarında görüntülendi. Gazetecileri gören Aras Bulu İynemli, büyük şok yaşayıp olduğu yerde donakaldı.

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli bu yaz tekne tatilini tercih etti. Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal'la önceki gün Fethiye-Göcek'e demirledikleri teknelerinde objektife takıldı.

TEKNEDE DANS ETTİLER

Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal'la tatile çıktı. Tekne tatilini tercih eden ünlü çift önceki gün Göcek'te objektife takıldı. İynemli bir ara cep telefonundan müzik açıp dans etti, Önal da sevgilisine eşlik etti.

ARKADAŞLARI UYARDI

Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden teknedeki arkadaşları ünlü çifti uyardı. Gazetecileri gören Aras Bulu İynemli, büyük şok yaşayıp olduğu yerde donakaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal böyle görüntülendi! Ünlü oyuncu dondu kaldı
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