Haberler Günaydın Haberleri Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti! İşte gençlik sırrı
Giriş Tarihi: 28.6.2021 09:53 Son Güncelleme: 28.6.2021 09:54

Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti! İşte gençlik sırrı

Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti! İşte gençlik sırrı

Yeşilçam’ın yıldızı Nebahat Çehre, güzelliğiyle ve genç görüntüsüyle magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri. 77 yaşındaki usta oyuncu herkesin merak ettiği gençlik sırrını ilk kez açıkladı. Aşk-Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs karakteriyle kariyerinde zirve yapan Nebahat Çehre, formuyla göz dolduruyor. İşte merak edenler için Nebahat Çehre’nin yıllar sonra açıkladığı gençlik sırrı

Yeşilçam'ın 77 yaşındaki usta oyuncusu Nebahat Çehre herkesin merak ettiği gençlik sırrını açıkladı.

Aşk-Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs karakteriyle kariyerinde zirve yapan Nebahat Çehre, formuyla göz dolduruyor.

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle formunu gözler önüne seriyor.

Çehre herkesin merak ettiği gençlik sırrını açıkladı.

Akşam'a konuşan Çehre, Gün içinde 15 dakika güzellik uykusuna yatıyorum, o şekerleme bana sağlıklı ve dinç bir görünüm kazandırıyor.

Spor, beslenme ve yaşantınıza dikkat ettiğinizde hayat sizi ödüllendiriyor" ifadelerini kullandı.

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Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti! İşte gençlik sırrı
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