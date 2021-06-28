Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti! İşte gençlik sırrı

Yeşilçam'ın 77 yaşındaki usta oyuncusu Nebahat Çehre herkesin merak ettiği gençlik sırrını açıkladı.
Aşk-Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs karakteriyle kariyerinde zirve yapan Nebahat Çehre, formuyla göz dolduruyor.
Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.
Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle formunu gözler önüne seriyor.
Çehre herkesin merak ettiği gençlik sırrını açıkladı.
Akşam'a konuşan Çehre, Gün içinde 15 dakika güzellik uykusuna yatıyorum, o şekerleme bana sağlıklı ve dinç bir görünüm kazandırıyor.