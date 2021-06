‘Kalp Yarası’ oyuncuları binicilik eğitimi aldı

Görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosu ile bugün ilk bölümüyle yayınlanacak olan 'Kalp Yarası'nın hazırlık döneminde, başrol oyuncuları Gökhan Alkan, Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin ve Toprak Can Adıgüzel binicilik eğitimi aldı. İstanbul'daki bir at çiftliğinde deneyimli eğitmenlerle çalışan oyuncular usta birer binici haline geldi. Hatay-Antakya'nın muhteşem coğrafyasında geçen hikayede, atlar büyük önem taşıyor. Özellikle Gökhan Alkan'ın canlandırdığı 'Ferit Sancakzade', tutkunu olduğu atı dert ortağı olarak görüyor. Dizide Fırtına adıyla yer alan at, Farukhan ismiyle bilinen ünlü bir yarış atı. Bu arada dizinin ilk bölümünün can alıcı anlarından biri de Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in atlarıyla gezmeye çıktığı sahnede gerçekleşecek.





'BUGÜNE KADAR OYNADIĞIM EN FARKLI ROL'

'Kalp Yarası'nda rol alan Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprakcan Adıgüzel yapımda hayat verdikleri karakterleri Dizi TV'ye anlattı. Merve Çağıran, atv'de yayınlanan programda bugüne kadar canlandırdığı karakterler içinde en farklı olarak gördüğü 'Hande'yle ilgili izleyiciyi aydınlatacak tüyolar verdi. Toprak Can Adıgüzel, ekip hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Oyuncular, Dizi TV'ye 'Kalp Yarası'nın izleyiciye cazip gelecek taraflarını da anlattı.