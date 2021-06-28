Oyuncu Erdinç Gülener sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu... Mahkeme kararını verdi!

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le şiddetli bir tartışma yaşadı, iddiaya göre hakaretler yağdırdı. Sunucu Küçük, soluğu savcılıkta aldı. Genç kadının savcılığa verdiği dilekçesinde hakaretten fazlası da vardı. Dilekçeye göre, Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladı. İkili aynı evi paylaştı. Oyuncu Gülener yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladı. Dahası kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dedi.
ELİNE GEÇENİ FIRLATTI
Olay günü ikili alışveriş merkezinden eve döndü. Sunucu Küçük, sevgilisinin insan içinde üzerinde baskı kurmasına izin vermediği için aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından genç kadın eşyalarını toplamaya başladı. O dakikalarda Erdinç Gülener iddiaya göre öfkesini kontrol edemeyip sevgilisine eline geçeni fırlattı. Hakaretler yağdırdı. Genç kadın da soluğu savcılıkta aldı.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, oyuncu Erdinç Gülener, eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e geçen yıl Mart ayında küfrederek, "ruh hastası git evimden, ne var orada" diyerek hakaretler yağdırdı. Tarafların dosyasının uzlaşmaya gittiğini ancak iki ünlü ismin de uzlaşmadığını kaydeden savcılık, oyuncu Erdinç Gülener'in "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
"SUÇ İŞLEMEYECEĞİ KANAATİ" CEZAYI ERTELETTİ
Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi hapis cezasını miktarı gereğince basit yargılama usulü ile davayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Erdinç Gülener'i "hakaret" suçundan önce 90 gün ardından cezasında indirime giderek 56 gün adli para cezasına hükmetti. Günlüğü 20 liradan bin 120 lira adli para cezasına mahkum edilen Gülener'in bu miktarı 10 eşit taksitle ödemesini kararlaştırdı. Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun ve sabıkasız oluşunun altını çizen mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.