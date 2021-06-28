Oyuncu Erdinç Gülener sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu... Mahkeme kararını verdi!

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le şiddetli bir tartışma yaşadı, iddiaya göre hakaretler yağdırdı. Sunucu Küçük, soluğu savcılıkta aldı. Genç kadının savcılığa verdiği dilekçesinde hakaretten fazlası da vardı. Dilekçeye göre, Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladı. İkili aynı evi paylaştı. Oyuncu Gülener yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladı. Dahası kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dedi.