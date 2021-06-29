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Giriş Tarihi: 30.6.2021 04:30 Son Güncelleme: 30.6.2021 05:35

Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar gözaltına alındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, Beyoğlu’nda sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile kavga etti. Kavgayı ayırmak için araya giren 5 otel çalışanı ile olaya müdahale eden 7 polisi yaralayan Çınar ve Çalıkoğlu gözaltına alındı.

Olay 00.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

7 POLİS MEMURU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler tarafından güçlükle durdurulan Çalıkoğlu ve Çınar, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ikili Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ARACINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANMIŞTI
Ayşegül Çınar, geçtiğimiz mart ayında Beşiktaş'ta aracında 20 gram uyuşturucu maddeyle yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen Çınar, uyuşturucuyu aracına eski sevgilisinin koymuş olabileceğini söylemişti.

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Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
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