Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar gözaltına alındı

7 POLİS MEMURU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.