Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Olay 00.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
7 POLİS MEMURU YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ekipler tarafından güçlükle durdurulan Çalıkoğlu ve Çınar, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ikili Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.