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Giriş Tarihi: 29.6.2021 10:45 Son Güncelleme: 29.6.2021 10:46

Kemal Sunal’ın anıları gün yüzüne çıkıyor! Gül Sunal "Borcumuz olduğunu düşünüyoruz" sözleriyle duyurdu...

Kemal Sunal’ın anıları gün yüzüne çıkıyor! Gül Sunal Borcumuz olduğunu düşünüyoruz sözleriyle duyurdu...

Yeşilçam sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybetmişti. Rahmetli Kemal Sunal’ın ailesi, oyuncunun hayranları için flaş bir karar verdi. Sunal ailesi, usta sanatçı Kemal Sunal'ın kişisel arşivini, Türk halkına teşekkür niteliğinde sevenleriyle paylaşmaya hazırlanıyor...

Sanatçının eşi Gül Sunal YouTube kanalında, "Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim" programı ile Sunal'ın anıları ve hayatından kesitleri izleyicilerle paylaşacak.

Konuyla ilgili konuşan Gül Sunal, "Bunun bizim Kemal'e, sevenlerine, gelecek nesillere, Türk sinemasının bir dönemini inceleyen akademisyenlere borcumuz olduğunu düşünüyoruz.

Kemal gülmeyi de güldürmeyi de severdi. Biz de anıları paylaşırken bazen hüzünlensek de daha çok gülmeyi seçtik" dedi.

Usta oyuncuya vefatının 21'inci yılına özel anma töreni de düzenlenecek. Kemal Sunal, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 12.00'de, Zincirlikuyu Kabristanı'ndaki kabri başında ailesi tarafından okutulacak dua ile anılacak.

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Kemal Sunal’ın anıları gün yüzüne çıkıyor! Gül Sunal "Borcumuz olduğunu düşünüyoruz" sözleriyle duyurdu...
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