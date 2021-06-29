Son dakika magazin haberleri: İbrahim- Nurdan Büyükak çiftinin mutlu günü!

Son dakika magazin haberleri...Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başlamıştı.
GÜZEL HABERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU!
Çiftten bugün mutlu haber geldi. Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, bu mutlu anını sosyal medya üzerinden duyurdu.
OĞLUNUN ADINI DA AÇIKLADI
Büyükak, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
HEYECANINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞMIŞTI!
Ünlü oyuncunun eşi Nurdan Beşen, bir paylaşımında heyecanını takipçileriyle paylaşmış, "Göbeğimle ilgili bir şey yazmayayım diyorum ama fotoğrafa baktığımda bundan başka bir şey görmüyorum..." notunu düşmüştü.