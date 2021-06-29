Son dakika magazin haberleri: İbrahim- Nurdan Büyükak çiftinin mutlu günü!

HEYECANINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞMIŞTI!

Ünlü oyuncunun eşi Nurdan Beşen, bir paylaşımında heyecanını takipçileriyle paylaşmış, "Göbeğimle ilgili bir şey yazmayayım diyorum ama fotoğrafa baktığımda bundan başka bir şey görmüyorum..." notunu düşmüştü.