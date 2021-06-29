Tatilde olan ünlü oyuncu Can Yaman'dan yeni poz!

Oyuncu Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta'nın geçtiğimiz aylarda başlayan ilişkisi son sürat devam ediyor. Başlarda aşkları için reklam iddiaları ortaya atılan Can Yaman ve Diletta Leotta, eleştirilere ve yorumlara umursamadan birlikteliklerini sürdürüyor.
SOLUĞU İSTANBUL'DA ALMIŞLARDI
İhanet iddialarını da kulak arkası yapan çift, geçtiğimiz günlerde tatil için İtalya'nın Capri Adası'ndan sonra soluğu İstanbul'da aldı.
MAVİ TURA ÇIKTILAR
Aileye de giren Diletta Leotta, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Şimdilerde rotalarını Ege kıyılarına çeviren çift, mavi tura çıktı.
YENİ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!
Ünlü oyuncu Can Yaman, Ege'de tatiline devam ederken bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.