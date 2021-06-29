Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ı kahreden ölüm! Gökhan Alkan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

Başrolünü oynadığı Kalp Yarası dizisiyle ekranlara dönen Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi ise sosyal medyadan duyurdu.
Gökhan Alkan, dedesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla dedesini geçen hafta toprağa verdiklerini açıkladı.
Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" satırlarına yer verdi. Gökhan Alkan'ın geçen hafta dedesinin vefat haberini alır almaz çekimlerin yapıldığı Antakya'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.