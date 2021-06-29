Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ı kahreden ölüm! Gökhan Alkan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

Ünlü oyuncu birkaç ay önce koronavirüs sebebiyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için onlara Bağdat Caddesi'nden bir ev almıştı. Ev için tam 1,5 milyon lira ödeyen Alkan, evin içini de baştan aşağı yenilemişti.