Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ı kahreden ölüm! Gökhan Alkan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...
Giriş Tarihi: 29.6.2021 09:38 Son Güncelleme: 29.6.2021 09:56

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ı kahreden ölüm! Gökhan Alkan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ı kahreden ölüm! Gökhan Alkan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

Görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosu ile atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kalp Yarası’nın başrol oyuncularından olan Gökhan Alkan, son olarak acı bir haberle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile ilişkisini sona erdirdiği haberleriyle gündeme gelen Gökhan Alkan, dedesini kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından, "Atam. Allah senden razı olsun" sözleriyle duyurdu...

Başrolünü oynadığı Kalp Yarası dizisiyle ekranlara dönen Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi ise sosyal medyadan duyurdu.

Gökhan Alkan, dedesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla dedesini geçen hafta toprağa verdiklerini açıkladı.

Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" satırlarına yer verdi. Gökhan Alkan'ın geçen hafta dedesinin vefat haberini alır almaz çekimlerin yapıldığı Antakya'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu birkaç ay önce koronavirüs sebebiyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için onlara Bağdat Caddesi'nden bir ev almıştı. Ev için tam 1,5 milyon lira ödeyen Alkan, evin içini de baştan aşağı yenilemişti.

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Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ı kahreden ölüm! Gökhan Alkan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...
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