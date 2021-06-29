Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman: Almeda duymasın!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yapımcılığa adım attı. İlk projesi için uzunca bir çalışma süresini geride bırakan Sayışman, önceki gün dizinin tanıtımı için Rumelihisar'daydı.
GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
Şirketinin ilk projesi olan 'Sınır' adlı dizi için oyuncularla bir araya gelen Sayışman, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
YAPIMCILIĞA AĞIRLIK VERECEĞİM"
Sayışman kariyeri ile ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu artık yapımcı olarak devam etmek istediğini belirtirken, "Tekrardan ekranlara gelmem için çok önemli ve içime sinen bir proje olması lazım. Onun dışında yapımcılığa daha çok ağırlık vereceğim." diye konuştu.
"İÇİME SİNEN BİR PROJE OLDU"
Sayışman, 'Sınır' dizisinin drama ve gerilim türünde bir proje olacağını da ifade etti. Sayışman, " Japonya'nın ödüllü bir yapımı. Çok içime sinen bir proje, güzel bir çıkacağından şüphem yok. Çekimlere en kısa sürede başlıyoruz." dedi.
"BU SORUYU ALMEDA DUYMASIN"
İkinci çocuklarını geçtiğimiz günlerde kucağına alan Sayışman, "İşler dışında bol bol gaz çıkartıyoruz. Nasıl tarif edileceğini anlatamayacağım bir duygu." dedi.
Sayışman, "Üçüncü çocuğu düşünür müsünüz?" sorusuna, "Bu soruyu aman eşim Almeda duymasın. Hele ki bu aralar." diyerek gülümsedi.