Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman: Almeda duymasın!

YAPIMCILIĞA AĞIRLIK VERECEĞİM"

Sayışman kariyeri ile ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu artık yapımcı olarak devam etmek istediğini belirtirken, "Tekrardan ekranlara gelmem için çok önemli ve içime sinen bir proje olması lazım. Onun dışında yapımcılığa daha çok ağırlık vereceğim." diye konuştu.