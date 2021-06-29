Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten'li paylaşım: İyi ki doğdun canım benim!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşandı. Yollarını ayırsalar da dostluklarını yürüten çiftten Kaygılaroğlu, son paylaşımı ile dikkat çekti. Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten'in yeni yaşını kutlamayı unutmadı. 2014 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, yaklaşık 5 yıl evli kaldılar.
AYRILIK KARARI HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI
Oyuncu çiftin bu evlilikten Ada isminde kızları dünyaya geldi. Evli oldukları dönem gözde çiftler arasında yer alan ikilinin, boşanma kararı şok etkisi yaratmıştı.
YOLLARINI AYIRMIŞTI
2019 yılında yollarını ayıran çift, sosyal medya hesaplarından sevgi dolu sözler ile ayrıldıklarını açıklamıştı.
DOSTLUKLARI DEVAM EDİYOR
Ancak ikili yollarını ayırsa da, sık sık kızları ve dostlukları nedeniyle yan yana gelmeye devam ediyor. Öte yandan Kaygılaroğlu, bugün 32'inci yaşına basan kızının annesi ve eski eşi İşiten'in doğum günü sosyal medya hesabı üzerinden "İyi ki doğdun canım benim" notuyla kutladı.
HAYATLARINDA BAŞKALARI VAR
Birlikte paylaşım yapan ikili için her defasında barışma sinyali gibi algılansa da her ikisinin hayatında da farklı isimler girdi. Boşanmanın ardından adı birçok ünlü isimle anılan ünlü oyuncu, son olarak meslektaşı Gülcan Arslan ile anılmıştı. İşiten'in ise Kaygılaroğlu ile yaşadığı ayrılığın ardından ilk adı aşk dedikodularına karıştı. Çıkan iddiaların ardından ünlü oyuncu sessiz kalamayarak bir dönem programına konuk olduğu Sergen Deveci ile aşk yaşadığını açıklamıştı.