Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten'li paylaşım: İyi ki doğdun canım benim!

HAYATLARINDA BAŞKALARI VAR

Birlikte paylaşım yapan ikili için her defasında barışma sinyali gibi algılansa da her ikisinin hayatında da farklı isimler girdi. Boşanmanın ardından adı birçok ünlü isimle anılan ünlü oyuncu, son olarak meslektaşı Gülcan Arslan ile anılmıştı. İşiten'in ise Kaygılaroğlu ile yaşadığı ayrılığın ardından ilk adı aşk dedikodularına karıştı. Çıkan iddiaların ardından ünlü oyuncu sessiz kalamayarak bir dönem programına konuk olduğu Sergen Deveci ile aşk yaşadığını açıklamıştı.