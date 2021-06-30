Haberler Günaydın Haberleri Mahur, Maraşlı’nın gerçek kimliğini öğrendi!
Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:59 Son Güncelleme: 30.6.2021 12:00

Mahur, Maraşlı’nın gerçek kimliğini öğrendi!

Mahur, Maraşlı’nın gerçek kimliğini öğrendi!

atv ekranlarının fenomen dizilerinden Maraşlı'da yine heyecan doruktaydı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı”nın ekrana gelen bölümünde Maraşlı’nın büyük sırrını Mahur öğrendi. İşte Maraşlı'nın 24. bölümünde yaşananların detayları...

Nefeslerin tutulduğu bölümde, Maraşlı ile yıldırım nikahıyla evlenmeye kabul eden Mahur gelinlik provasında büyük bir gerçekle yüzleşti. Gelinlikçiyi ziyaret eden Dilara; Mahur'a, Maraşlı'nın aslında Mehmet İnce olduğunu söyledi.

Heyecan dolu bölümün final sahnesinde de nikah için gün almaya gittikleri sırada Mahur'un, öğrendiği bu gerçeği Maraşlı'ya söylemesi heyecan ve gerilimin dozunu artırdı.

Büyük finale doğru geri sayıma başlayan dizide, bugüne kadar birçok badire atlatan fakat aşklarından asla vazgeçmeyen Maraşlı ve Mahur'un akibeti büyük bir merakla bekleniyor.

"Maraşlı"nın yeni bölümü 6 Temmuz Salı akşamı atv'de ekrana gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mahur, Maraşlı’nın gerçek kimliğini öğrendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA