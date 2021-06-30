Mahur, Maraşlı’nın gerçek kimliğini öğrendi!

Nefeslerin tutulduğu bölümde, Maraşlı ile yıldırım nikahıyla evlenmeye kabul eden Mahur gelinlik provasında büyük bir gerçekle yüzleşti. Gelinlikçiyi ziyaret eden Dilara; Mahur'a, Maraşlı'nın aslında Mehmet İnce olduğunu söyledi.