‘Oyunculuk tamam, artık yapımcıyım’

Oyuncu Tolgahan Sayışman
, yapım şirketi Han Medya ve Yapım
'ın ilk dizi projesi 'Sınır' için kolları sıvadı. Sayışman, Japon uyarlaması iki sezonluk mini dizinin oyuncu kadrosuyla Rumelihisarı
'nda bulunan Zoom'da buluştu. Kariyerine artık ağırlıklı olarak yapımcı olarak devam edeceğinin belirten Sayışman, "Tekrar ekrana gelmem için çok önemli ve içime sinen bir proje olması lazım" dedi. İkinci çocuklarını geçtiğimiz günlerde kucağına alan Sayışman, "Üçüncü çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna esprili bir cevap verdi: "Bu soruyu Almeda
'ya sormayın, hele bu aralar..."