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Giriş Tarihi: 30.6.2021 21:11 Son Güncelleme: 30.6.2021 21:54

Son Dakika Magazin Haberleri...Oyuncu Ayşegül Çınar serbest, sevgilisine tutuklama talebi!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son Dakika Magazin Haberleri...Oyuncu Ayşegül Çınar serbest, sevgilisine tutuklama talebi!

Son Dakika Magazin Haberleri...Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, Beyoğlu’nda sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile kavga etti. Kavgayı ayırmak için araya giren 5 otel çalışanı ile olaya müdahale eden 7 polisi yaralayan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar savcılık ifadesi ardından serbest bırakılırken sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Son Dakika Magazin Haberleri...Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, Beyoğlu'nda sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile kavga etti. Olay 00.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında meydana geldi.

İddiaya göre, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.


7 POLİS MEMURU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler tarafından güçlükle durdurulan Çalıkoğlu ve Çınar, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ikili Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan ikili ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ÜNLÜ OYUNCU SERBEST, SEVGİLİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade veren Ayşegül Çınar ifadesi ardından serbest bırakılırken sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Son Dakika Magazin Haberleri...Oyuncu Ayşegül Çınar serbest, sevgilisine tutuklama talebi!
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