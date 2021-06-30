Son Dakika Magazin Haberleri...Oyuncu Ayşegül Çınar serbest, sevgilisine tutuklama talebi!

Son Dakika Magazin Haberleri...Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, Beyoğlu'nda sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile kavga etti. Olay 00.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında meydana geldi.
İddiaya göre, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
7 POLİS MEMURU YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı | Video
GÖZALTINA ALINDILAR
Ekipler tarafından güçlükle durdurulan Çalıkoğlu ve Çınar, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ikili Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan ikili ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.
ÜNLÜ OYUNCU SERBEST, SEVGİLİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkta ifade veren Ayşegül Çınar ifadesi ardından serbest bırakılırken sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.