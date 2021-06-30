Son Dakika Magazin Haberleri...Oyuncu Ayşegül Çınar serbest, sevgilisine tutuklama talebi!

Son Dakika Magazin Haberleri...Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, Beyoğlu'nda sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile kavga etti. Olay 00.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında meydana geldi.

İddiaya göre, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.



7 POLİS MEMURU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.

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