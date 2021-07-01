İrem Derici komşusu Lerzan Mutlu'yu delirtti! Lerzan Mutlu sosyal medyadan isyan etti "Uyuyamıyoruz"

Sanat camiasında bir çok isim ile arası açık olan İrem Derici son olarak komşusu Lerzan Mutlu'yu çıldırttı. Aynı binada çapraz dairelerde oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici'nin yüksek sesli müzik sorunu bitmiyor.
İrem Derici son yaptıklarıyla adeta Lerzan Mutlu'yu çileden çıkardı.
Sabah saatlerine kadar yüksek sesle müzik dinleyen İrem Derici kapıya gelen güvenlik görevlisini de dikkate almayınca Lerzan Mutlu sosyal medyadan isyan etti. "Yeter artık uyuyamıyoruz delireceğim" diyen Lerzan Mutlu'nun paylaşımları olay oldu.
İşte Lerzan Mutlu ile İrem Derici arasındaki gerilimin ayrıntıları...
Geç saatlere kadar yüksek sesle müzik dinleyen İrem Derici çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamadı.
Daha önce de evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu bu sefer de müzik sesinden rahatsız oldu.
Güvenliğe şikayetten sonra güvenliğin kapıya gitmesine rağmen Derici kapıyı açmadı. Lerzan Mutlu belki sosyal medyada görür diye sosyal medyadan mesajlar yazdı.
Lerzan Mutlu'nun paylaşımları olay oldu. Mutlu paylaşımlarında "Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma? Bu ne delireceğim" yazdı.