İrem Derici komşusu Lerzan Mutlu'yu delirtti! Lerzan Mutlu sosyal medyadan isyan etti "Uyuyamıyoruz"

Daha önce de evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu bu sefer de müzik sesinden rahatsız oldu.

Güvenliğe şikayetten sonra güvenliğin kapıya gitmesine rağmen Derici kapıyı açmadı. Lerzan Mutlu belki sosyal medyada görür diye sosyal medyadan mesajlar yazdı.