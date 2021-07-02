İbrahim Büyükak’tan önceki gün dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay’la esprili paylaşım

"BEBEĞİ BİRAZ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"

Bugün de bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, esprili bir dil kullandı. Büyükak yeni doğan oğluyla bir fotoğrafını paylaştı fotoğrafın altına ise, "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" notunu ekledi.