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Giriş Tarihi: 2.7.2021 19:21

İbrahim Büyükak’tan önceki gün dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay’la esprili paylaşım

İbrahim Büyükak’tan önceki gün dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay’la esprili paylaşım

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde doğan oğlu ile ilgili paylaşımlarını sürdürüyor. Büyükak, yeni doğan oğlu Aslan Oktay’la esprili paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim" şeklinde bir not düştü.

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuş, mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başlamıştı.

ÜNLÜ OYUNCU İKİ GÜN ÖNCE BABA OLDU

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, baba oldu. İbrahim- Nurdan Büyükak çifti, oğullarına 2 gün önce kavuştu. Ünlü oyuncu mutluluğunu sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

"BEBEĞİ BİRAZ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"

Bugün de bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, esprili bir dil kullandı. Büyükak yeni doğan oğluyla bir fotoğrafını paylaştı fotoğrafın altına ise, "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" notunu ekledi.

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İbrahim Büyükak’tan önceki gün dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay’la esprili paylaşım
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