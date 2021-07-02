Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medyada linç edildi! Makyajları aktı gerçek yüzleri ortaya çıktı

Bu hafta oyuncu Gonca Vuslateri ile çok özel bir söyleşi yaptım. Deyim yerindeyse hayata dair her şeyi konuştuk ünlü oyuncu ile. Malum uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti Vuslateri.
Söyleşi sırasında yaşadığı sağlık sıkıntısını anlatırken ülkemizdeki sağlık sisteminin işleyişine yönelik de tespitlerde bulundu. Oyuncunun "Türkiye müdahalelerde, tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip" demesi, bazılarının çok hoşuna gitmedi anlaşılan. Yine bilindik saldırgan ve hakaretamiz üslupla sosyal medyada yazdıkça yazdılar.
Artık nasıl bir ideolojik saplantı içindelerse kendi savundukları şeyin dışında söz söyleyeni hedef göstererek adeta intikam alıyorlar. Hafta başında kendilerini 'demokrat, özgürlükçü' etiketleriyle pazarlamaya çalışan bu kesimin içinden nasıl bir saldırgan ruh çıktığına şahit olduk. Yani makyajları aktı, gerçek yüzleri ortaya çıktı.