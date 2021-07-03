Aslı Bekiroğlu'ndan çarpıcı tatil pozları!

Şarkıcı Çağrı Telkıvıran ile birlikte olan 26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, bir dergiye röportaj verdi. Dergiye verdiği röportajla dikkat çeken ünlü oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"OYUNCULUK SERÜVENİM LİSE YILLARINDA BAŞLADI"
Kariyerinde oyunculuk servüvenine değinen Bekiroğlu, "Oyunculuk serüvenim lise yıllarında başladı. Üniversitede okurken de bir ayağım setteydi. Çok zor ve yorucuydu tabii ki." dedi.
"ŞARKIMI DUYABİLİRSİNİZ"
Ünlü oyuncu şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirterek, "Küçüklüğümden beri şarkı söylemeyi severim. Belki yakın zamanda küçük bir şarkımı duyabilirsiniz. Fakat bu, oyunculuğu bırakacağım anlamına gelmiyor." diye konuştu.
"AİLE KURMAYI ÇOCUK YAPMAYI ÇOK İSTİYORUM"
Bekiroğlu evlilik fikrine sıcak baktığını dile getirerek, "Aile kurmayı, çocuk yapmayı çok istiyorum. Aşkın yaşı yok diye düşünüyorum. Kim nasıl mutlu olacaksa, öyle olsun."
"HER ANIN TADINI ÇIKARMAK LAZIM"
"Her sabah mutlu uyanırım, tatsız olayların bile canımı sıkmasına izin vermem. Bir şeylere takılıp kalmam, yoluma devam ederim. Hayat mutsuz olmak için çok kısa ve her anın tadını çıkarmak lazım."
"Bu yaz Çeşme ve Bodrum'da olacağım. Çok gezesim yok aslında. Çünkü köpeğim Barney'yi sahiplendim sonunda. Onu evde bırakıp uzaklarda eğleneceğime, Barney ile kalmayı tercih ederim. Bu arada hayanlara kötü davranan herkesin çok ağır cezalar almasını istiyorum."
"MODAYI TAKİP ETMEM YAKIŞANI GİYERİM"
"Modayı takip etmem, daha çok kendime yakışanı giyerim. Gardırobumda çoğunlukla pastel tonlarında rahat kıyafetler var, siyah yok denecek kadar az." dedi.