Aslı Bekiroğlu'ndan çarpıcı tatil pozları!

"HER ANIN TADINI ÇIKARMAK LAZIM"

"Her sabah mutlu uyanırım, tatsız olayların bile canımı sıkmasına izin vermem. Bir şeylere takılıp kalmam, yoluma devam ederim. Hayat mutsuz olmak için çok kısa ve her anın tadını çıkarmak lazım."

"Bu yaz Çeşme ve Bodrum'da olacağım. Çok gezesim yok aslında. Çünkü köpeğim Barney'yi sahiplendim sonunda. Onu evde bırakıp uzaklarda eğleneceğime, Barney ile kalmayı tercih ederim. Bu arada hayanlara kötü davranan herkesin çok ağır cezalar almasını istiyorum."

"MODAYI TAKİP ETMEM YAKIŞANI GİYERİM"



"Modayı takip etmem, daha çok kendime yakışanı giyerim. Gardırobumda çoğunlukla pastel tonlarında rahat kıyafetler var, siyah yok denecek kadar az." dedi.