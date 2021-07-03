‘Berksan ile aramıza asla para giremez’

İŞ, sanat ve cemiyet hayatının ünlüleri Sortie'nin açılışında buluştu. Geceye BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi
, Seçil Gür
, Selen Görgüzel
, Sedef Orman, Bige-Nevzat Çalışkan, Begüm Polat ve Saba Tümer gibi isimler katıldı. Öte yandan Sortie'de, uzun zamandır küs olan Hande Yener
ve Berksan
, Ello adını verdikleri yeni mekanlarıyla bir ortaklığa imza attı. Berksan ile poz veren Hande Yener, "Bizim o gereksiz geçen zamanımızın ticaretimizle ilgisi yok. Öyle anlaşıldığını biliyorum ama aramıza para falan giremez. Biz çok sevgiden bunları yaşadık. Kapristi, birbirimize kapris yapmıştık hani artistiz ya oradan geliyor." Çocukluğunun Sortie'de geçtiğini söyleyen Yener, şöyle devam etti: "Buradaki basamakların sayısını bile biliyorum. Bugün özgürlüğün ilk günü, onun da ayrı bir mutluluğu var herkeste."