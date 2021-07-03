Son dakika: Kartal Tibet gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen sanatçımızın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine onların anısını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat dünyasına kazandırmak. Allah rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise, "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği ve birlikte oynadığımız çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.