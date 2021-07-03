Ünlü oyuncu İlayda Alişan'dan cesur tatil pozu!

'Masumiyet' dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu İlayda Alişan, dizi biter bitmez tatile çıktı. Tatilde hakkında birçok dedikodu çıkan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ile birlikte olduğunu da yalanlamıştı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENİNCE AŞKLARINI İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI

İddiaları yalanlamalarına rağmen tatilde el ele görüntülenen İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, aşklarını itiraf etmek zorunda kalmıştı.