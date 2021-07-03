Ünlü oyuncu İlayda Alişan'dan cesur tatil pozu!

'Masumiyet' dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu İlayda Alişan, dizi biter bitmez tatile çıktı. Tatilde hakkında birçok dedikodu çıkan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ile birlikte olduğunu da yalanlamıştı.
EL ELE GÖRÜNTÜLENİNCE AŞKLARINI İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI
İddiaları yalanlamalarına rağmen tatilde el ele görüntülenen İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, aşklarını itiraf etmek zorunda kalmıştı.
TATİLLERİ SÜRÜYOR
Ünlü çift, birlikte yaptıkları tatili sürdürüyor. Sık sık tatilinden fotoğraf paylaşan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına dün bir yenisini daha ekledi.
SERE SERPE VE CESUR BİR POZ VERDİ
Ünlü oyuncu, şezlongda sere serpe uzanarak verdiği pozu sosyal medyada takipçilerin beğenisine sundu. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.