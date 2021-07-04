Günaydın Ayşegül Çınar’ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesine ulaştı! Gerçekler ortaya çıktı!

MERDİVENDEN DÜŞTÜM

İşte Çalıkoğlu'nun o geceye dair anlattıkları: "Bu işletmeye ilk defa gittim. Yanımda bulunan kız arkadaşım Ayşegül Çınar'la kızlara bakma konusunda kıskançlık yüzünden kavga ettik. İşletmeciler bizi başka bir masaya aldılar. Sonrasında ben işletmeden ayrılmak istedim. İşletmeciler ısrarla kalmamı istedi ve ardından yüzü maskeli şapkalı bir kişi, işletmeciyle yanıma gelip selam verdi. Bir süre sonra şapkalı kişi, elindeki şişeyi kafamda patlattı, o an şuurumu kaybettim." Çalıkoğlu ifadesinin devamında 10-12 kişinin kendisine saldırmaya başladığını merdivenlerden aşağıya düştüğünü belirtti. Ardından mekana polislerin geldiğini ve saldırıya uğramaya devam ettiğini anlattı. Daha önce sevgilisi Ayşegül Çınar'ın bebeklerini düşürdüğünü anlatan Çalıkoğlu, sevgilisini korumak için mücadele ettiğini, kendilerine vurmamaları için çabalarken silahı ateşlediğini ifade etti.