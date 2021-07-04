Güzel oyuncu Mine Tugay’ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını üzdü! Geçmiş olsun mesajları yağdı

Instagram hesabını aktif olarak kullanan başarılı oyuncu Mine Tugay, havalar ısınınca tatile çıktı. Tatilden keyifli paylaşımlar yapan oyuncunu son gönderisi ise hayranlarını üzdü. Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Mine Tugay, yaz aylarının tadını tatilde çıkarıyor. Mine Tugay, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını da ara ara takipçileriyle paylaşıyor.