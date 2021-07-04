Haberler Günaydın Haberleri Güzel oyuncu Mine Tugay’ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını üzdü! Geçmiş olsun mesajları yağdı
Giriş Tarihi: 4.7.2021 15:28 Son Güncelleme: 4.7.2021 15:29

Güzel oyuncu Mine Tugay’ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını üzdü! Geçmiş olsun mesajları yağdı

Güzel oyuncu Mine Tugay’ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını üzdü! Geçmiş olsun mesajları yağdı

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı. Mine Tugay, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını da ara ara takipçileriyle paylaşıyor. Tatilini Bodrum'da yapan Mine Tugay, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Sabah deniz ve güneş keyfi yapan oyuncu, odadan çektirdiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan başarılı oyuncu Mine Tugay, havalar ısınınca tatile çıktı. Tatilden keyifli paylaşımlar yapan oyuncunu son gönderisi ise hayranlarını üzdü. Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Mine Tugay, yaz aylarının tadını tatilde çıkarıyor. Mine Tugay, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını da ara ara takipçileriyle paylaşıyor.

MİNE TUGAY'IN SON PAYLAŞIMI ÜZDÜ

Tatilini Bodrum'da yapan Mine Tugay, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Sabah deniz ve güneş keyfi yapan oyuncu, odadan çektirdiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Selfie yapan Tugay, "Şuraya güneş çarpmış bir Mine bırakalım" notunu düşerek, üzgün emoji koydu. Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren oyuncuya, geçmiş olsun mesajı yağdı. Mine Tugay, akşam saatlerinde ise yemeğe çıkarak, iyi olduğunu belirtti.

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Güzel oyuncu Mine Tugay’ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını üzdü! Geçmiş olsun mesajları yağdı
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