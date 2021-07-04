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Giriş Tarihi: 4.7.2021 15:50 Son Güncelleme: 4.7.2021 15:56

Tescilli güzel Gizem Karaca o yorum sonrası çileden çıktı… Gelen mesaja isyan etti!

Tescilli güzel Gizem Karaca o yorum sonrası çileden çıktı… Gelen mesaja isyan etti!

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Ünlü oyuncu Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşti. Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca hem oyunculuk hem de mankenlik kulvarında yoluna devam eden isimlerin başında geliyor. Instagram hesabını aktif kullanan Gizem Karaca, son paylaşımında takipçilerine isyan etti. Gizem Karaca’nın "Sıcak" notuyla yaptığı paylaşım yüzünden takipçileriyle gergin anlar yaşadı.

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı olay yarattı. Takipçileriyle polemiğe giren Gizem Karaca, "Orası mı sıcak? Sen bir de Adana'yı gör" yazan takipçisine "Neden herkesin söyleyecek bir şeyi var?" diyerek sitem etti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmaya başladı. Instagram hesabından paylaşım yapanlardan biri de oyuncu Gizem Karaca oldu. Karaca, "Sıcak" notuyla yaptığı paylaşım yüzünden takipçileriyle gergin anlar yaşadı.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Karaca, aracıyla gittiği sırada Instagram hesabının hikaye bölümünden "Sıcak.com" şeklinde paylaşımda bulundu. Karaca'nın paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

GELEN MESAJA İSYAN ETTİ

Bir takipçisinin "Orası mı sıcak? Sen bir de Adana'yı gör" şeklindeki yorumuna sinirlenen Karaca, başka takipçilerinden gelen mesajları da paylaşarak, "Neden herkesin söyleyeceği bir şey var? Ben size diyor muyum?" diyerek sitemde bulundu.

"FASULYE YEMEĞİNE BİLE YORUM YAPIYORLAR"

Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde: Bazen bahçecilikle uğraşıyorum diye sizlere gösteriyorum. Domatesi ve salatalığı gösteriyorum. Öyle mesajlar geliyor ki yok biberin yaprağı kıvrılmış fazla şey yapmışım, domatesi yanlış asmışım, yok yanlış şeyler yapıyormuşum. Fasulye yemeği yapıyorum paylaşıyorum ona bile ya. Neden bu kadar negatifiz? Neden herkesin söyleyeceği bir şey var? Ben size diyor muyum ya?

TAKİPÇİLERİ Tİ'YE ALDI

Diğer yandan Gizem Karaca'nın "Artık yürürken hikaye attığımda yanlış adım atıyorsun demenizden korkuyorum" demesinden sonra bazı takipçileri olayı tiye aldı. Karaca, bu yorumları "Bazı takipçilerimin mizah anlayışına bayılıyorum. Allahtan siz varsınız" notuyla paylaştı.

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Tescilli güzel Gizem Karaca o yorum sonrası çileden çıktı… Gelen mesaja isyan etti!
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