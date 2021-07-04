Tescilli güzel Gizem Karaca o yorum sonrası çileden çıktı… Gelen mesaja isyan etti!

"FASULYE YEMEĞİNE BİLE YORUM YAPIYORLAR"

Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde: Bazen bahçecilikle uğraşıyorum diye sizlere gösteriyorum. Domatesi ve salatalığı gösteriyorum. Öyle mesajlar geliyor ki yok biberin yaprağı kıvrılmış fazla şey yapmışım, domatesi yanlış asmışım, yok yanlış şeyler yapıyormuşum. Fasulye yemeği yapıyorum paylaşıyorum ona bile ya. Neden bu kadar negatifiz? Neden herkesin söyleyeceği bir şey var? Ben size diyor muyum ya?