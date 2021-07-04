Ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan ile Canset Yavuz nikah masasına oturdu!

Ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, sevgilisi Canset Yavuz ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Nikah masasına oturan çift, "Çok mutluyuz ve birbirimizi çok seviyoruz" şeklinde konuştu.
Habertürk'ün haberine göre; Oyuncu Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, uzun zamandır birlikteliğini sürdürdüğü iş insanı Canset Yavuz ile nikah masasına oturdu.
Düğüne, Volkan Severcan'ın uzun yıllar rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinin ekibinden çok sayıda katılım sağlandı.
Çifti, sanat dünyasından ise Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Şebnem Özinal, Göksel Kortay gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Gelinin nikah şahitliğini Volkan Severcan'ın 'Çocuklar Duymasın'da birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Tamer Karadağlı üstlendi.
Nikah öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melis Severcan ve Canset Yavuz, "Tek bir şey söylemek istiyoruz; çok mutluyuz ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadeleriyle heyecanlarını paylaştı.
Volkan Severcan ve Müge Severcan ise mutluluklarını, "Bir kızımız vardı, şimdi bir de oğlumuz oldu. Böyle güzel bir aile ile hayatımızı birleştirdiğimiz için çok şanslıyız" ifadeleriyle dile getirdi.