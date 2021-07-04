Yazar Alev Alatlı’dan çarpıcı açıklamalar! ‘Trump, Hollywood’un gücünü anlayamadı ve gitti’

- Amerikalı yönetmen Oliver Stone hem Hollywood hakkında hem de kendi toplumuyla ilgili sizin anlattıklarınıza yakın şeyler söylüyor, filmler çekiyor. Biz buradan onun ne söylediğini duyuyoruz peki Amerikan toplumu kendi yönetmenlerinin söylediklerini duymuyor mu?

- Duyuyor belki, ama az bir kesimi. Ama onlar için çok geç.

Bu oyun oynandı ve bitti. Oyunun kurucuları alternatif arayış içinde. Ama bizim kurtarma şansımız var. Çünkü bizim sırtımızı dayayacağımız kendi değer yargılarımız var. Şimdi sanat hayatı taklit eder. Sinemayı da biz sanat olarak görüyoruz. Eğlence sineması olarak sunuluyor ya bize. Bu nasıl oluyor anlamak mümkün değil. Ne eğlencesi? Hollywood ise Amerikan toplumunu ve tabii yaygınlığı nedeniyle dünyayı dizayn ediyor, gerçeğin aksine farklı bir tarih yazıyor. Bakın 1989'da baba Bush, Özal ile görüşmeye geldi. Gündeminin ilk maddesi Türkiye'de Hollywood filmlerinin yaygın bir şekilde gösterilmesiydi. Adamlar için bu kadar önemli. Sonra ne oldu bizim salonlarda, Hollywood filmleri istila etti.

AMERİKALILAR ESMER AMA FİLMLERDE SARIŞINLAR

- Hollywood sert erkek prototipini empoze ediyor.

Ya kadın yerin nedir?

- Amerikan kadını eninde sonunda güçlü adamın kadınıdır.

Ve illa sarışındır. Amerikalılar sarışın değil ki. Hatta gittikçe esmerleşiyorlar. Boya işi 1920'lerde başladı. Ama filmlere bakın Amerikalılar esmerleştikçe filmlerde sarışın hale geliyorlar.

Yani görünüş olarak bile kurgulanmış bir görüntüleri var. Eee bunu kim yapıyor Hollywood. Sahici değil Amerika, bütün kitapta bunu anlatmaya çalışıyorum.

- Peki Hollywood'da güçlü bir Me Too hareketi başladı. Bu bir şeyleri değiştirir mi?

- Çok bir şey değişmez. Hollywood dediğimiz bir endüstri.

Bu endüstrinin ekonomik kârı neredeyse oraya akar. Şu an Amerikanın bu hareketten dolayı ekonomik olarak bir şey kaybettiğini görmüyorum. Değişiyoruz sözleri falan olur.

İnsanlar bunlarla oyalanır ama gördüğüm şu: Arka taraftaki sert, erkek ve beyaz kafa olduğu gibi duruyor.

Hatta daha da azdılar...

PAÇOZLUK, DÜNYAYI KAPLADI

- 90'lardaki Hollywood istilasından biz nasıl etkilendik sizce?

- Etkilerini görüyoruz işte. Açın bakın Doya Doya Moda programını. Aman yarabbi bu ne diyorsunuz. Gençler tişört giyiyor. Üzerinde küfür yazıyor, İngilizce bilmiyor ki anlasın. Bütün dünya böyleymiş deyip geçemeyiz. Paçoz olmamak lazım. Hoş bu paçozluk denen şey dünyayı kapladı ya. Bence bu biraz da Hollywood yüzünden. Ama biz ne olduğumuzu bilelim, oturup kendi işimizi yapalım.

Adam gibi filmlerimizi çekelim. Öyle paçozlaşmayalım.

- Çekiyoruz diye düşünüyorum...

- Fena değil durumumuz. Onu kabul ediyorum. Ama şunu söylüyorum: Bizim dünyaya söyleyecek sözlerimiz var. Bunları daha yüksek sesle söylemeliyiz. Biz Türkler olarak becerikli insanlarız.13 milyonla başladık şimdi 86 milyonluk bir ülkeyiz. Petrolümüz yok, o yok, bu yok, kavgamız dövüşümüz eksik olmuyor ama müthiş bir gayretimiz var. Nereden nereye geldi Türkiye. Dünyada çok az toplumun medeniyet iddiası vardır. Komşularımıza ayıp etmek istemem ama Türklerin var böyle bir iddiası.

Komplekse kapılmadan, korkmadan kötünün gözlerinin içine bakıp ona sözümüzü söyleyip kendi işimize bakmalıyız.

Kötünün gözünün içine bakınca kötü olmazsınız merak etmeyin.