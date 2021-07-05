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Giriş Tarihi: 5.7.2021 12:50 Son Güncelleme: 5.7.2021 12:51

Almeda Abazi’den üçüncü çocuk itirafı! ‘Yazık sana’

Almeda Abazi’den üçüncü çocuk itirafı! ‘Yazık sana’

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Efe adında bir çocukları olan çiftin, Alina adını verdikleri kızları geçtiğimiz ay dünyaya geldi. YouTube kanalında hamilelik sürecini anlatan Almeda Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre daha zor geçtiğini söyledi.

Geçen ay kızı Alina'yı dünyaya getiren Almeda Abazi, doğum sürecinde yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

2 yıl önce oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini söyledi:

"Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı."

DOĞUMA GİRDİ VAZGEÇTİ

Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman'ın üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi:

"Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu, ta ki Alina'nın doğumuna girene kadar. Doğumdan çıkar çıkmaz 'Sana çok yazık, kıyamam, bitti. Bir daha zorlamayacağım' dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk."

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Almeda Abazi’den üçüncü çocuk itirafı! ‘Yazık sana’
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