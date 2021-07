Aşk dolu unutulmaz anlar

ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları Emir -Ceren Benderlioğlu çifti, 11'nci evlilik yıldönümlerini tatilde kutladı. Fethiye Club Hotel Meri'de kızları Nur ile birlikte tatillerini geçiren ünlü oyuncular, önceki akşam romantik bir akşam yemeği yedi. Emir Benderlioğlu , eşi ve kızıyla çektirdiği fotoğrafını, "Bana geçirdiğimiz seneler boyunca, yaşattığın bütün mutluluklar için teşekkür ederim aşkım" notuyla paylaştı. Çiftin bu özel paylaşımı sosyal medya hesaplarından binlerce yorum, beğeni aldı.ÜÇ büyüklerin transfer hedefinde olan milli futbolcu Kenan Karaman , tatil için Bodrum 'u tercih etti. Karaman, önceki gün Yalıkavak Edition Hotel'in iskelesinde görüntülendi. 27 yaşındaki yıldız forvet, sezon yorgunluğunu tek başına atmayı tercih etti.Uzun süredir yaşamına Amerika 'da devam eden ve Los Angeles ile Türkiye arasında mekik dokuyan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün kızı ve köpeği ile birlikte yaptığı uçak seyahatinden fotoğraflar paylaştı. Yolculukta 1.5 yaşındaki kızı Marisa'yı oyalamak için onunla oyunlar oynayan Aksoy, "Şuraya yolculuk başlamadan bitmiş bir ana çizelim" diye yorum yaptı.İŞ adamı Murat Aşık ve eşi Gökçen Paprika , Türkbükü'ndeki Borsa on the Beach'te görüntülendi. 6 aylık hamile olan Gökçen Hanım ve eşi Murat Bey, ikizlerinin ekimde dünyaya gelmesini bekliyor. Bir ay Bodrum'da tatil yapacak çiftten Gökçen Paprika, doktor tavsiyesi üzerine eşiyle birlikte günde üç saat yüzüyor.OYUNCU Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, iş insanı Vedat Yavuz'un oğlu Canset Yavuz ile İstanbul Four Seasons Hotel'de evlendi. Düğüne Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Şebnem Özinal, Göksel Kortay gibi sanat dünyasının tanınmış isimleri de katıldı. Gelinin şahidi Tamer Karadağlı'ydı.Şallı ve eşi Uğur Akkuş, Monako'da tatil yapıyor. Karı koca şehrin altını üstüne getirdi. Önce helikopter ile Monako'yu havadan gezen ikili, daha sonra karadan şehrin popüler yerlerini dolaştı. Monte Carlo Beach'te denize giren çift, Casino Monte Carlo'da da yemek yedi. İkilinin tatilinin birkaç gün daha süreceği öğrenildi.