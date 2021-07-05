Ünlü oyuncu Elçin Afacan, Sabah Youtube kanalında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Oyunculuk kariyerinden özel hayatına merak edilenlerini anlatan Elçin Afacan, "Zaman zaman oyuncu olmasaydım dediğim anlar oldu" sözleriyle dikkat çekti. İşte kahkaha tufanının bir an eksik olmadığı programda Elçin Afacan'ın yaptığı tüm açıklamalar...

-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, pandemiyle aran nasıl?

İyi gidiyor. Pek hissedemedik pandemiyi biz çalışırken. Biraz yorucuydu sadece. Bir de korkularım vardı benim obsesyonluyum biraz. Ama geçirdim, aşımı da oldum.

-Biraz seni tanımak adına geçmişe gitmek istiyorum. Elçin Afacan nasıl bir çocukluk geçirdi?

Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Ben çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Bizim evde bir sofra kurulduğunda üç kere kurulurdu. Büyüklere, ortancalara ve küçüklere olarak. Çok büyük bir ailede büyüdüğüm için de paylaşmakla alakalı, oyun oynamakla alakalı boş bir zamanım olmazdı. Hiç "Çok sıkıldım ya" demezdim. Öyle güzel bir çocukluktu kısaca.

-Oyunculuk aşkı da mı çocukluktan geldi?

Evet. Ben üçüncü sınıftayken sahneye çıktım. Aslında ben küçükken dansöz olmak istiyormuşum (gülüyor). Kuzenim doktor olmak istiyormuş, ben de dansöz olmak istiyormuşum. Hayalimiz; onun hastaları gelecek ben hasta karşısında oynayacağım (gülüyor). Sonra anneannem kızınca ani bir değişiklik yaptım. Sonra hayat bir şekilde buraya getirdi.