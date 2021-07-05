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Giriş Tarihi: 5.7.2021 17:10 Son Güncelleme: 5.7.2021 17:11

Maraşlı'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Maraşlı'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Başrollerini Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Saygın Soysal (Savaş), Serhat Kılıç (Necati), Hakan Boyav (Hurdacı), Serhat Parıl (Tolga), Burcu Karakaya (Dilara), Engin Yüksel (Fuad) ve Güneş Hayat (Suzan) gibi isimlerin paylaştığı Maraşlı dizisi, hız kesmeden devam ediyor. Merakla beklenen Maraşlı'nın yeni bölüm detayları merak ediliyor. İşte Maraşlı'nın 25. bölümünde yaşanacaklar...

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

Maraşlı 25. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle!

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Maraşlı'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
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