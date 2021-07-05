Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatilde böyle görüntülendi!

Yeni bir aşka yelken açan Selin Şekerci ile İbrahim Selim, baş başa tatile çıktı.Marmaris'e giden sevgililer önceki gün görüntülendi. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.
Hürriyet'ni haberine göre; Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.
Sevgilisini "Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım" diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı "Gitmezlerse sudan çıkmam" cevabı karşısında kahkaha attı.