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Giriş Tarihi: 5.7.2021 10:16 Son Güncelleme: 5.7.2021 10:16

Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatilde böyle görüntülendi!

Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatilde böyle görüntülendi!

Selin Şekerci ile İbrahim Selin’in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Selin Şekerci ile İbrahim Selin denizde görüntülendi. Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.

Yeni bir aşka yelken açan Selin Şekerci ile İbrahim Selim, baş başa tatile çıktı.Marmaris'e giden sevgililer önceki gün görüntülendi. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.

Hürriyet'ni haberine göre; Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.

Sevgilisini "Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım" diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı "Gitmezlerse sudan çıkmam" cevabı karşısında kahkaha attı.

Muhabirler, "Lütfen çekmeyin de çıksın adam artık sudan" diyerek ricada bulunan Şekerci'yi kırmadı.

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Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatilde böyle görüntülendi!
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