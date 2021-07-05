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Giriş Tarihi: 5.7.2021 07:31 Son Güncelleme: 5.7.2021 07:33

Yazın ilk aşk bombası! 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu gönlünü yönetmen Emre Kavuk’a kaptırdı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Yazın ilk aşk bombası! 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu gönlünü yönetmen Emre Kavuk’a kaptırdı!

Mart ayında sekiz yıllık eşi Levent Veziroğlu’ndan boşanan oyuncu Nur Fettahoğlu, kalbini yeni bir aşka açtı. Fettahoğlu’nun yeni sevgilisi Altın Portakal ödülü sahibi yönetmen Emre Kavuk… İkilinin, Gökçeada’da çekilen Daha İyi Bir Yarın filminin setinde yakınlaştıkları iddia ediliyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Nur Fettahoğlu ile Emre Kavuk aşkını kaleme aldı. İşte o yazı …

Sıkı durun; bu yazın ilk aşk bombasını patlatıyorum! Mart ayında 8 yıllık eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci kez boşanan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açtı! Nur Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Altın Portakallı yönetmen Emre Kavuk… 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu ile kendisinden üç yaş küçük sevgilisi Emre Kavuk aşkının temelleri, Gökçeada'daki film setinde atılmış.

Emre Kavuk; Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı ve çekimlerine 14 Haziran'da Gökçeada'da başlanan 'Daha İyi Bir Yarın' filminin yönetmeni.

Nur Fettahoğlu da, bu filmin konuk oyuncularından biri. Çifte yakın kaynaklardan öğrendiğime göre, okuma provalarında yakınlaşmışlar. Çok geçmeden de bu yakınlaşma aşka dönüşmüş.

Nur Fettahoğlu, geçen ay eski eşi Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin ile birlikte Bodrum'da tatil yapmış ancak "Kendisi çocuğumun babası, çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum olamaz" açıklamasında bulunmuştu. Neden böyle bir açıklama yaptığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

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Yazın ilk aşk bombası! 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu gönlünü yönetmen Emre Kavuk’a kaptırdı!
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