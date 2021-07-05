Yazın ilk aşk bombası! 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu gönlünü yönetmen Emre Kavuk’a kaptırdı!

Nur Fettahoğlu, geçen ay eski eşi Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin ile birlikte Bodrum'da tatil yapmış ancak "Kendisi çocuğumun babası, çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum olamaz" açıklamasında bulunmuştu. Neden böyle bir açıklama yaptığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.