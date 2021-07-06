3 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü oyuncu Merve Dizdar: Mutluyum!

"HAYATIMI İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ YAŞIYORUM"

Ünlü oyuncu, "Bir süredir anda kalmayı öğretiyorum kendime. Yarın hakkında korkmak ya da sevinçten delirmek bana göre değil sanırım. Sessiz sakin bir hayatım var. Arkadaşlarım, çevrem, ailem. 'Ünlü olmak' tabiri de biraz garip geliyor açıkçası. Hayatımı içimden geldiği gibi yaşıyorum zaten."