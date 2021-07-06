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Giriş Tarihi: 6.7.2021 07:31 Son Güncelleme: 6.7.2021 07:34

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!

Engin Altan-Neslişah Düzyatan çifti, yıllardır ailece fotoğraf vermemeye özen gösteriyordu. Ünlü çift, 5 yaşındaki oğulları Emir Aras ile ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi. Hülya Koçyiğit’in büyük torunu Neslişah Düzyatan ile oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, tatil için Bodrum’u seçti. Çift, beş yaşındaki oğulları Emir Aras ve üç yaşındaki kızları Alara ile sosyal aktivitesi bol günler geçiriyor. Düzyatan çifti, katamaran kullanma dersi aldı, ardından dalış yaptı. Bu arada Emir, annesi ile babasının fotoğraflarını çekti. Ailenin mutluluk anları objektiflere böyle yansıdı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Neslişah Düzyatan ile Engin Altan Düzyatan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Hülya Koçyiğit'in büyük torunu Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Ege'de açtı.

5 yaşındaki prensleri Emir Aras ve 3 yaşındaki prensesleri Alara ile Bodrum'a giden çift, bol aktiviteli bir tatil geçiriyor.

Düzyatan çifti, tatilde katamaran kullanma dersi bile aldı. Bir saati aşkın süren ders sırasında zaman zaman zorlansalar da şikayetçi değillerdi.

Daha sonra da dalış dersi aldılar. Daha doğrusu Neslişah Hanım ders aldı, Engin Bey de ona eşlik etti.

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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
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