Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!

Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Hülya Koçyiğit'in büyük torunu Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Ege'de açtı.
5 yaşındaki prensleri Emir Aras ve 3 yaşındaki prensesleri Alara ile Bodrum'a giden çift, bol aktiviteli bir tatil geçiriyor.
Düzyatan çifti, tatilde katamaran kullanma dersi bile aldı. Bir saati aşkın süren ders sırasında zaman zaman zorlansalar da şikayetçi değillerdi.
Daha sonra da dalış dersi aldılar. Daha doğrusu Neslişah Hanım ders aldı, Engin Bey de ona eşlik etti.