Ferit, Ayşe için herkesi karşısına aldı! Kalp Yarası tüm kategorilerde birinci oldu!

Diğer yandan büyük hayal kırıklığı yaşayan Hande de durmadı. Konağa giderek Ayşe'nin karşısına dikildi ve ortalığı birbirine kattı. Azade, İstanbul'dan aldığı bilgilere güvenerek "eski" dünürlerini kahvaltıya davet ederek Ayşe'nin kim olduğunu gözler önüne serdi ve onu gelini olarak kabul etmeyeceğini açıkladı. Ancak Ferit'in Ayşe hakkında aşk sözleri ve açıklamaları herkesi, özellikle Hande'yi şoke etti.