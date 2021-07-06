Kendimi sevdiğim kişiye adarım

Oyuncu Aslı Bekiroğlu
, Laurentius
dergisinin ikinci sayısı için objektif karşısına geçti. Bekiroğlu, Bodrum
'da Titanic Deluxe Hotel
'de gerçekleşen çekim sonrası soruları da yanıtladı...
■ Bugüne kadar oynadığınız karakterlerden hangisi sizde iz bıraktı?
En çok iz bırakan 'Adı Mutluluk
' dizisinde canlandırdığım 'Sera'. 'Sera'yı özlediğim zamanlar oluyor, duygusal gelgitlerini oynamak çok hoşuma gidiyordu.
■ Canlandırdığınız karakterden etkileniyor musunuz?
Karakteri yaratırken birçok şeyden besleniyorum. Fakat karakteri her zaman sette bırakıp, set bittikten sonra 'Aslı' oluyorum.
■ Beslenme ve diyetetik bölümü mezunusunuz. Oyunculuğa geçişin nasıl oldu?
Oyunculuk serüvenim lisede başladı. O yüzden liseyi ve üniversiteyi oyunculukla beraber yürüttüm. Çok yorucuydu ama insan yeter ki sevdiği işi yapıyor olsun.
■ İkili ilişkilerde aklınıza göre mi hareket edersiniz yoksa kalbinize göre mi?
Kendimi tamamen o kişiye adıyorum ve o yüzden kalbim diyebilirim.
■ Modayla aranız nasıl?
Modayı takip etmem, daha çok kendime yakışanı giyerim. Gardırobumda da çoğunlukla pastel tonlarda rahat kıyafetler var.
■ Enerjinizi yüksek kılan bir ritüeliniz var mı?
Her sabah mutlu uyanırım, olayların canımı sıkmasına izin vermem. Hayat mutsuz olmak için kısa, her anın tadını çıkarmak lazım.
■ Yaz sizin için ne ifade ediyor?
Güneş, kum ve deniz tabii ki... Denize saatlerce girebilirim. Her türlü su sporuna da bayılırım.
■ Kendinizi komik ve eğlenceli buluyor musunuz?
Yanımdaki insanların genelde yüzleri güler, dolayısıyla ben de komik buluyorum kendimi.
■ Hayvan haklarının düzenlendiği yasa teklifi meclise sunuldu. Ne düşünüyorsunuz?
Küçüklüğümden beri hayvanlara karşı zaafım var. Keşke hepsine sahip çıkabilsek... Ben elimden geleni yapıyorum. Hayvan hakları yasasının çıkmasını dört gözle bekliyorum. Hayvanlara işkence eden, öldüren, ihmal eden herkesin çok ağır cezalar almasını diliyorum.
KÖPEĞİM DENİZE ALIŞMADI BU YAZ EVDE GEÇECEK
■ Yaz planlarınız nedir?
Ben bu yaz klasiklerden
gidiyorum. Bir ara Çeşme
ve Bodrum'da
olacağım ama çok gezme
isteğim yok. Çünkü
köpeğim Barney
'yı sahiplendim.
Henüz denize ve havuza
alıştıramadım. O yüzden onu
evde bırakıp uzaklarda eğleneceğime
onunla kalmayı
tercih ediyorum.