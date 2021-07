Kendimi sevdiğim kişiye adarım

Oyuncu Aslı Bekiroğlu Laurentius dergisinin ikinci sayısı için objektif karşısına geçti. Bekiroğlu, Bodrum 'da Titanic Deluxe Hotel 'de gerçekleşen çekim sonrası soruları da yanıtladı...En çok iz bırakan ' Adı Mutluluk ' dizisinde canlandırdığım 'Sera'. 'Sera'yı özlediğim zamanlar oluyor, duygusal gelgitlerini oynamak çok hoşuma gidiyordu.Karakteri yaratırken birçok şeyden besleniyorum. Fakat karakteri her zaman sette bırakıp, set bittikten sonra 'Aslı' oluyorum.Oyunculuk serüvenim lisede başladı. O yüzden liseyi ve üniversiteyi oyunculukla beraber yürüttüm. Çok yorucuydu ama insan yeter ki sevdiği işi yapıyor olsun.Kendimi tamamen o kişiye adıyorum ve o yüzden kalbim diyebilirim.Modayı takip etmem, daha çok kendime yakışanı giyerim. Gardırobumda da çoğunlukla pastel tonlarda rahat kıyafetler var.Her sabah mutlu uyanırım, olayların canımı sıkmasına izin vermem. Hayat mutsuz olmak için kısa, her anın tadını çıkarmak lazım.Güneş, kum ve deniz tabii ki... Denize saatlerce girebilirim. Her türlü su sporuna da bayılırım.Yanımdaki insanların genelde yüzleri güler, dolayısıyla ben de komik buluyorum kendimi.Küçüklüğümden beri hayvanlara karşı zaafım var. Keşke hepsine sahip çıkabilsek... Ben elimden geleni yapıyorum. Hayvan hakları yasasının çıkmasını dört gözle bekliyorum. Hayvanlara işkence eden, öldüren, ihmal eden herkesin çok ağır cezalar almasını diliyorum.Ben bu yaz klasiklerdengidiyorum. Bir ara Çeşme ve Bodrum'daolacağım ama çok gezmeisteğim yok. Çünküköpeğim Barney 'yı sahiplendim.Henüz denize ve havuzaalıştıramadım. O yüzden onuevde bırakıp uzaklarda eğleneceğimeonunla kalmayıtercih ediyorum.