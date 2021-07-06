Makas aldı dayağı yedi! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut'un olaylı gecesi

NİŞAN SONRASI GERGİNLİK

Milliyet'in haberine göre; Brüksel eski güzeli, şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, uzun süredir birlikte olduğu Belçika'da yaşayan iş insanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Çift, nişanın ardından kutlama yemeği için akşam saatlerinde soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekanda aldı.