Makas aldı dayağı yedi! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut'un olaylı gecesi

Mahmut Kırmızıgül'ün, gittiği mekanda karşılaştığı ve yanağını okşadığı Ayşe Akın'ın nişanlısı Tufan Doğan tarafından dayak yediği öne sürüldü. İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti...
Genç nişanlılar, kendilerine eşlik eden iki arkadaşlarıyla birlikte yemek sonrası, aynı mekanın müzik yapılan bölümüne geçti.
Bir ara Tufan Doğan ve Ayşen Akın, lavaboya gitmek için yerlerinden kalktı ve tam lavaboya gidecekken önlerine, aynı mekanda eğlenen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut çıktı.
YANAĞINI OKŞADI
2.5 yıllık sevgilisi Mina Ceran'dan olaydan dört gün önce ayrılan ve Ayşe Akın'ı önceden tanıyan Mahmut Kırmızıgül, bir anda Ayşe Akın'ın yüzünü sıktı ve yanağını okşadı.
O gün nişanlandığı Tufan Doğan'ın yanında neye uğradığını şaşıran Ayşe Akın, olay çıkmasın ve büyümesin diye "Eskiden tanıdığım biri" diyerek, nişanlısını alıp, lavabonun yolunu tuttu.
'SEN KİMSİN?'
Lavabo dönüşü Tufan Doğan, Ayşe'yi yerine oturttuktan sonra, soluğu Mahmut Kırmızıgül'ün yanında aldı. O sırada yanındaki sarışın kadınla eğlenen Mahmut Kırmızıgül'ün yakasına yapışan Tufan Doğan, "Sen kimsin?" diye sordu.
SANDALYEDEN DÜŞÜRDÜ
Mahmut Kırmızıgül, Tufan Doğan'a "Ben Mahsun Kırmızıgül'ün oğluyum" deyince Doğan, bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül'e iki tokat attı ve sandalyeden düşürdü.
Araya mekan çalışanları ve müşteriler girdi. Mahmut Kırmızıgül ile Tufan Doğan arasındaki olayın çok daha büyümeden yatıştırıldığı iddia edildi.