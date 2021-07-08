Haberler Günaydın Haberleri Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya ile ilgili çıkan aşk haberlerine tepki: Salın bizi...
Giriş Tarihi: 8.7.2021 21:32 Son Güncelleme: 8.7.2021 21:46

Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya ile ilgili çıkan aşk haberlerine tepki: Salın bizi...

Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya ile ilgili çıkan aşk haberlerine tepki: Salın bizi...

Ünlü oyuncu ve manken Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz hafta meslektaşı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun düğün töreninde görüntülendi. Bu düğünde Çağatay Ulusoy'un katılanlar arasında bulunan Serenay Sarıkaya ile tekrar yakınlaştığı konuşuluyordu. Hatta Çağatay Ulusoy'un Serenay Sarıkaya ile birlikte tatile çıkacağı bile kulislerde dolaşıyordu. Ancak Ulusoy, bugün çıkan iddialara çok sert tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. İşte Çağatay Ulusoy'un iddialara verdiği o sert cevap...

Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girdi. Daha önce Medcezir dizisinde birlikte rol aldığı ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya da bu düğüne katıldı.

ÇAĞATAY ULUSOY VE SERENAY SARIKAYA'NIN AŞKLARININ TEKRAR ALEVLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Düğün töreninde bir araya gelen Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın aşklarının tekrar alevlendiği iddia edilmişti. Aşıkların tekrar bir araya geldiği ve ilişkilerinin kaldığı yerden devam ettiği iddiaları kulislerde dolanırken ortaya başka bir iddia daha atıldı.

ÇAĞATAY ULUSOY VE SERENAY SARIKAYA'NIN BARIŞTIĞI VE TATİLE ÇIKACAĞI İDDİA EDİLDİ

Ortaya atılan son iddia ise ünlü ikilinin, barıştığı ve birlikte tatil yapacağı oldu. Bu iddialara daha fazla sessiz kalamayan Çağatay Ulusoy, bir mesaj yayınladı.

"SALIN BİZİ BE KARDEŞİM"

Kulislerde dolaşan dedikoduları kesin bir dille yalanlayan Çağatay Ulusoy, "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıyıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?! Çok üzücü...Gayeniz nedir? Anlamıyorum bir salın bizi be kardeşim..." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya ile ilgili çıkan aşk haberlerine tepki: Salın bizi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA