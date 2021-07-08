Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya ile ilgili çıkan aşk haberlerine tepki: Salın bizi...

"SALIN BİZİ BE KARDEŞİM"

Kulislerde dolaşan dedikoduları kesin bir dille yalanlayan Çağatay Ulusoy, "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıyıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?! Çok üzücü...Gayeniz nedir? Anlamıyorum bir salın bizi be kardeşim..." ifadelerini kullandı.