Ege’de yaz neşesi

OYUNCU ANNE
OYUNCU Azra Akın
, oğluyla Bodrum'da tatil yapıyor. Akın, önceki gün Gündoğan'da kaldığı otelin denizine girerken görüntülendi. Sonrasında oğlu Demir ile havuza girip şakalaştı.
'LÜTFEN BENİ KÖTÜ ÇEKMEYİN
BODRUM'DA düzenlenen bir yarışmanın jüri koltuğunda oturan Wilma Elles
, önceki gün Torba
'da bir otelin iskelesinde denize girerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, gazetecilere "Beni kötü çekmeyin lütfen" diyerek ricada bulundu.
AYLARDAN SONRA ALAÇATI SAHNESINDE
ÜNLÜ şarkıcı Oğuzhan Koç
, yarın Alaçatı'daki Melanj adlı mekanda sahneye çıkacak. Önceki gün sevgilisi Demet Özdemir ile Zeynep Bastık
'ın bekarlığa veda partisine katılan Koç, Melanj'da özel bir gece yapacağını, en sevilen şarkılarını söyleyeceğini belirtti.
EN LEZZETLİ BULUŞMA
İŞ, sanat ve cemiyet hayatının ünlüleri Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da, Yunanistan'ın Paros adasının ikonik restoranı Barbarossa'nın açılışında buluştu. Davette Mustafa Denizli, Selin-Abdullah Burnaz, İlkem-Alp Topçuoğlu, Cem Bartu
, Mehmet- Merve Kösematoğlu, Canan Köksal
gibi isimler de vardı. Konuklar restoranın sevilen lezzetlerini tattı.
SİNEMANIN YENİ KRAL VE KRALİÇESİ SEÇİLDİ
4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın adayları önceki gece Bodrum Samara Hotel'de yapılan gala gecesinde Kral ve Kraliçe olabilmek için jüri önüne çıktılar. Gecenin sonunda 22 yaşındaki Tutku Topaç Kraliçe, Ferdi Sattı ise Kral unvanını aldı. Etkinlikte ünlü oyuncular Bahar Öztan ve Erhan Yazıcıoğlu'na da Onur Ödülü verildi.
ÜVEY OĞLUNA HAKARET ETTİ
KAAN Tangöze
, eşi Kıvılcım Ural
ve kızları İlayda'yla Bodrum'da tatil yapıyor. Çift, önceki gün Gündoğan'daki Denizaltı Beach'teydi. Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden olan çocukları Hakan ve Volkan da babalarıyla beraberdi. Akşam saatlerinde plajda sesler yükseldi. Kıvılcım Ural'ın, Kaan Tangöze'nin büyük oğlu Hakan'la tartışma yaşadığı, ona "O..... çocuğu" diye bağırdığı, Hakan'ın ise "Anneme o.... diyemezsin" dediği iddia edildi. Tartışma sonrası Piriler'in çocuklarının ağladığı da öğrenildi.
'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ KENDIME YAKIN HİSSEDIYORUM'
KÜTAHYA Porselen, tasarım dünyasına yön veren isimlerden biri olan Karim Rashid iş birliği ile hayat bulan Skallop koleksiyonunu Kemer'deki NG Phaselis Bay'de düzenlediği lansmanda tanıttı. İstanbul'a ilk kez 20 yıl önce geldiğini söyleyen Rashid, Türk kültürünü kendine çok yakın hissettiğini ve İstanbul'da olduğu zaman kendini çok rahat ve evinde gibi hissettiğini belirtti.
ÇEŞME'DE BEKARLIĞA VEDA PARTISİ
REKLAMCI Tolga Akış ile nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Zeynep Bastık, Çeşme'de bekarlığa veda partisi yaptı. Havuz başında yapılan partide Bastık'ı arkadaşları da yalnız bırakmadı.
YAŞAR'DAN TATİL KLİBİ
ÜNLÜ sanatçı Ebru Yaşar 'Gel de Sevme' albümünde yer alan 'Sessize Aldım' şarkısına Şile'de klip çekti. Yaşar, klibinin hikayesini şöyle anlattı: "Bazen kendimizi her şeyden soyutlarız, tatil moduna gireriz. Kimseyle bağın yoktur, özgürsün ve arkadaşlarınla dinleniyorsun. Bu klip de onu anlatıyor."
BİR YERİM KIRILMAZ SIZ ÇATLAYIN BENCE!
ÜNLÜ oyuncu Pınar Altuğ Atacan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada amuda kalkmış halde fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisi bu fotoğrafın altına "Bu yaşta iyi cesaret, düşsen kırılan yerin kaynamaz" diye yorum yaptı. Oyuncu takipçisine "Kırılmaz siz rahat olun, ya da çatlayın bilemedim" diye karşılık verdi.
MANDALINA REÇELİNE BAYILDILAR
OSCARLI oyuncu Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry'nin Bodrum tatilleriyle ilgili farklı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Prens Harry'nin kaldığı lüks villada konakladıkları öğrenilen çift, tatillerinin son gününü Kaplankaya'da geçirdi. Salon Cuma adlı mekanda yemek yiyen ikili balık, kalamar, karides, ahtapot gibi deniz ürünlerini tercih etti. Sabah serpme kahvaltı isteyen ikili, Bodrum mandalina reçeline bayıldı. Çiftin Teraza ve Burak Öymen'in misafiri olduğu öğrenildi.