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Giriş Tarihi: 8.7.2021 15:53 Son Güncelleme: 8.7.2021 16:04

Usta oyuncu Melek Baykal isyan etmiş mahkemeye vermişti! 'Takipçi uğruna beni öldürüyorlar'

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Usta oyuncu Melek Baykal isyan etmiş mahkemeye vermişti! 'Takipçi uğruna beni öldürüyorlar'

Ünlü oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. ‘Ölmedim, yaşıyorum, hakkımda bu tarz haberler çıkaran şahıslardan şikayetçiyim’ diyen Baykal birde haberlerin erişime engellenmesini talep etti. Sulh Ceza Hakimliği ünlü oyuncunun talebini reddetti.

Usta oyuncu Melek Baykal hakkında geçtiğimiz aylarda bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'öldü' şeklinde bir dedikodu yayıldı. Çıkan haberler sonrası 'Sağlığım çok şükür çok iyi' şeklinde açıklama yapan Baykal, avukatı aracılığıyla bu hesap ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.

"ÖLMEDİM HABERLERİ ENGELLEYİN"

Yalan dedikodu ortaya atan şahıslarla ilgili harekete geçen Baykal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Diğer yandan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran ünlü oyuncu çıkan haberlerlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu, rencide edildipini ifade ederek erişime engellenmesini talep etti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Ünlü oyuncunun talebini inceleyen Sulh Ceza Hakimliği çıkan haberlerin kamuoyunu ilgilendirdiğini, gazeteciden maddi gerçeğin tam olarak saptamasını beklenmeyeceğini ifade edererek erişim engeli talebini reddetti.

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Usta oyuncu Melek Baykal isyan etmiş mahkemeye vermişti! 'Takipçi uğruna beni öldürüyorlar'
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