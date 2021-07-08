Usta oyuncu Melek Baykal isyan etmiş mahkemeye vermişti! 'Takipçi uğruna beni öldürüyorlar'

Usta oyuncu Melek Baykal hakkında geçtiğimiz aylarda bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'öldü' şeklinde bir dedikodu yayıldı. Çıkan haberler sonrası 'Sağlığım çok şükür çok iyi' şeklinde açıklama yapan Baykal, avukatı aracılığıyla bu hesap ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.