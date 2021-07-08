Oyuncu Bade İşçil oğlu Azur ile tatilde! Güzel oyuncu Bade İşçil'e bakan bir daha baktı...

Geçen ayın sonunda doktor kontrollerini yaptırıp ilk aşısını da olan ünlü oyuncu Bade İşçil, hafta sonunda Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'u da alıp Bodrum'a tatile gitti. Önceki gün bir beach'te görüntülenen anne-oğulun tatili ve denizi ne kadar özlediği belli oluyordu. Çünkü İşçil, oğluyla birlikte gün boyu beach'te kaldı ve günün çoğunu da denizde geçirdi.





Çok keyifli olduğu her halinden belli olan İşçil'in, denize atlama hareketleri ise herkesin dikkatini çekti. Balıklama, çivileme, bomba derken her türlü atlama stilini deneyen İşçil'e oğlu da eşlik etti.