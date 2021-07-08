Tüm gözler onların üstündeydi! Azra Akın ile oğlu Demir'in neşeli halleri dikkat çekti!

2017 yılında Atakan Koru ile evlendikten sonra Edirne'de gözlerden uzak bir yaşam tercih eden 2002 Miss World güzeli Azra Akın, eşi ve oğluyla birlikte Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Eşi Atakan Koru ve 2018'de kucaklarına aldıkları oğulları Demir ile Bodrum Ortakent'te tatil yaparken görüntülenen 39 yaşındaki tescilli güzel Azra Akın, ilgi odağı oldu.