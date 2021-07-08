Tüm gözler onların üstündeydi! Azra Akın ile oğlu Demir'in neşeli halleri dikkat çekti!

2017 yılında Atakan Koru ile evlendikten sonra Edirne'de gözlerden uzak bir yaşam tercih eden 2002 Miss World güzeli Azra Akın, eşi ve oğluyla birlikte Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Eşi Atakan Koru ve 2018'de kucaklarına aldıkları oğulları Demir ile Bodrum Ortakent'te tatil yaparken görüntülenen 39 yaşındaki tescilli güzel Azra Akın, ilgi odağı oldu.
Oğlu Demir ile havuzda yüzen ve oyunlar oynayan oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
DOĞAL GÜZEL AZRA
Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Akın, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı fotoğrafla güzelliğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan tescilli güzel Azra Akın, bu kez yeşillikler içinde verdiği pozu yayınlamıştı.
Kovboy şapkası ve botlarıyla farklı bir tarz sergileyen ünlü oyuncunun paylaşımına; takipçilerinden, "Her hali başka güzel" gibi yorumlar gelmişti.