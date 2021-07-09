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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Büyük aşkta mutlu son

Büyük aşkta mutlu son
Şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Alkış ile önceki akşam evlendi. Alaçatı'da dünyaevine giren çiftin düğününe ünlüler akın etti. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Berfu-Eser Yenenler, Aslı Bekiroğlu, Edis Görgülü, Murat Dalkılıç gibi isimler geceye katılıp arkadaşlarının mutluluğunu paylaştı. Bastık, düğünde Begüm Salihoğlu imzalı üç gelinlik giydi. Ünlü şarkıcı, kendi düğününde sahneye çıkıp şarkılar söyledi ve konuklarla eğlendi. Ardından Murat Dalkılıç da sahneye çıkıp hem gelin ve damada, hem de konuklara keyifli bir akşam yaşattı.
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Büyük aşkta mutlu son
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