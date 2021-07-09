Büyük aşkta mutlu son

Şarkıcı Zeynep Bastık
, sevgilisi Tolga Alkış
ile önceki akşam evlendi. Alaçatı'da dünyaevine giren çiftin düğününe ünlüler akın etti. Oğuzhan Koç
, Demet Özdemir
, Berfu
-Eser Yenenler, Aslı Bekiroğlu
, Edis Görgülü
, Murat Dalkılıç
gibi isimler geceye katılıp arkadaşlarının mutluluğunu paylaştı. Bastık, düğünde Begüm Salihoğlu
imzalı üç gelinlik giydi. Ünlü şarkıcı, kendi düğününde sahneye çıkıp şarkılar söyledi ve konuklarla eğlendi. Ardından Murat Dalkılıç da sahneye çıkıp hem gelin ve damada, hem de konuklara keyifli bir akşam yaşattı.